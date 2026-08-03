- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
46 (54.11%)
Убыточных трейдов:
39 (45.88%)
Лучший трейд:
39.88 USD
Худший трейд:
-33.01 USD
Общая прибыль:
1 386.11 USD (138 592 pips)
Общий убыток:
-1 178.99 USD (117 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (149.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
149.53 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
71.80%
Макс. загрузка депозита:
1.44%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.70
Длинных трейдов:
50 (58.82%)
Коротких трейдов:
35 (41.18%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
2.44 USD
Средняя прибыль:
30.13 USD
Средний убыток:
-30.23 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-121.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-121.88 USD (4)
Прирост в месяц:
32.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.35 USD
Максимальная:
121.88 USD (19.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.80% (121.88 USD)
По эквити:
4.43% (27.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|207
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.88 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +149.53 USD
Макс. убыток в серии: -121.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
96 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
707
USD
USD
7
100%
85
54%
72%
1.17
2.44
USD
USD
20%
1:500