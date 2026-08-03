- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
31 (57.40%)
Убыточных трейдов:
23 (42.59%)
Лучший трейд:
13.64 USD
Худший трейд:
-10.17 USD
Общая прибыль:
86.52 USD (8 640 pips)
Общий убыток:
-72.21 USD (7 211 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (18.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.39 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
7.31%
Макс. загрузка депозита:
37.99%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
32 (59.26%)
Коротких трейдов:
22 (40.74%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
2.79 USD
Средний убыток:
-3.14 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-16.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.29 USD (5)
Прирост в месяц:
13.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.43 USD
Максимальная:
16.67 USD (11.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.31% (15.09 USD)
По эквити:
7.27% (8.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.64 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +18.39 USD
Макс. убыток в серии: -16.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Server 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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SLS .. اقرأ الخبر قبل حدوثه
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
121
USD
USD
2
0%
54
57%
7%
1.19
0.27
USD
USD
13%
1:500