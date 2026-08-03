- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
85
盈利交易:
46 (54.11%)
亏损交易:
39 (45.88%)
最好交易:
22.73 USD
最差交易:
-10.17 USD
毛利:
151.03 USD (15 081 pips)
毛利亏损:
-107.64 USD (10 742 pips)
最大连续赢利:
6 (17.21 USD)
最大连续盈利:
26.54 USD (3)
夏普比率:
0.12
交易活动:
8.57%
最大入金加载:
37.99%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
60
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
1.63
长期交易:
56 (65.88%)
短期交易:
29 (34.12%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
3.28 USD
平均损失:
-2.76 USD
最大连续失误:
7 (-26.70 USD)
最大连续亏损:
-26.70 USD (7)
每月增长:
39.89%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.43 USD
最大值:
26.70 USD (17.53%)
相对跌幅:
结余:
17.53% (26.70 USD)
净值:
7.27% (8.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.73 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +17.21 USD
最大连续亏损: -26.70 USD
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40%
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0
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85
54%
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1.40
0.51
USD
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