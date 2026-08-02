- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
60 (90.90%)
Убыточных трейдов:
6 (9.09%)
Лучший трейд:
22.55 USD
Худший трейд:
-12.55 USD
Общая прибыль:
202.96 USD (18 414 pips)
Общий убыток:
-52.85 USD (5 043 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (84.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.31 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
24.14%
Макс. загрузка депозита:
2.34%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
7.54
Длинных трейдов:
53 (80.30%)
Коротких трейдов:
13 (19.70%)
Профит фактор:
3.84
Мат. ожидание:
2.27 USD
Средняя прибыль:
3.38 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-19.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.92 USD (2)
Прирост в месяц:
10.80%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.13 USD
Максимальная:
19.92 USD (1.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.41% (19.92 USD)
По эквити:
3.22% (48.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.st
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.st
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.st
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.55 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +84.31 USD
Макс. убыток в серии: -19.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ePlanet-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
hi
manualy trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
53 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
2
4%
66
90%
24%
3.84
2.27
USD
USD
3%
1:500