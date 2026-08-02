- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
94
盈利交易:
81 (86.17%)
亏损交易:
13 (13.83%)
最好交易:
22.55 USD
最差交易:
-12.55 USD
毛利:
271.64 USD (21 868 pips)
毛利亏损:
-83.87 USD (6 914 pips)
最大连续赢利:
23 (84.31 USD)
最大连续盈利:
84.31 USD (23)
夏普比率:
0.37
交易活动:
24.84%
最大入金加载:
6.76%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
9.43
长期交易:
67 (71.28%)
短期交易:
27 (28.72%)
利润因子:
3.24
预期回报:
2.00 USD
平均利润:
3.35 USD
平均损失:
-6.45 USD
最大连续失误:
3 (-7.58 USD)
最大连续亏损:
-19.92 USD (2)
每月增长:
13.55%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
9.13 USD
最大值:
19.92 USD (1.41%)
相对跌幅:
结余:
1.41% (19.92 USD)
净值:
15.25% (233.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.st
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.st
|188
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.st
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.55 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +84.31 USD
最大连续亏损: -7.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ePlanet-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
hi
manualy trading
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月53 USD
14%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
2
3%
94
86%
25%
3.23
2.00
USD
USD
15%
1:500