- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
19 (65.51%)
Убыточных трейдов:
10 (34.48%)
Лучший трейд:
352.89 USD
Худший трейд:
-122.07 USD
Общая прибыль:
2 010.08 USD (28 203 pips)
Общий убыток:
-417.45 USD (7 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 541.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 541.76 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
95.85%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
27 минут
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
4.62
Длинных трейдов:
29 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.82
Мат. ожидание:
54.92 USD
Средняя прибыль:
105.79 USD
Средний убыток:
-41.75 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-254.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.22 USD (5)
Прирост в месяц:
1.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.33 USD
Максимальная:
344.43 USD (0.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.34% (344.08 USD)
По эквити:
0.27% (270.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SP500
|6
|NI225
|6
|NDX
|6
|WS30
|6
|GDAXI
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SP500
|367
|NI225
|426
|NDX
|451
|WS30
|261
|GDAXI
|88
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SP500
|2.2K
|NI225
|2.9K
|NDX
|11K
|WS30
|1.2K
|GDAXI
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +352.89 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 541.76 USD
Макс. убыток в серии: -254.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|4.30 × 752
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
2
100%
29
65%
96%
4.81
54.92
USD
USD
0%
1:200