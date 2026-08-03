- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
24 (61.53%)
亏损交易:
15 (38.46%)
最好交易:
352.89 USD
最差交易:
-122.07 USD
毛利:
2 458.05 USD (32 199 pips)
毛利亏损:
-548.39 USD (9 822 pips)
最大连续赢利:
10 (1 541.76 USD)
最大连续盈利:
1 541.76 USD (10)
夏普比率:
0.49
交易活动:
95.85%
最大入金加载:
2.64%
最近交易:
24 几分钟前
每周交易:
29
平均持有时间:
23 小时
采收率:
5.54
长期交易:
39 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.48
预期回报:
48.97 USD
平均利润:
102.42 USD
平均损失:
-36.56 USD
最大连续失误:
5 (-254.22 USD)
最大连续亏损:
-254.22 USD (5)
每月增长:
1.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.33 USD
最大值:
344.43 USD (0.34%)
相对跌幅:
结余:
0.34% (344.08 USD)
净值:
0.27% (270.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SP500
|8
|NI225
|8
|NDX
|8
|WS30
|8
|GDAXI
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SP500
|346
|NI225
|795
|NDX
|463
|WS30
|224
|GDAXI
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SP500
|2.1K
|NI225
|4.8K
|NDX
|11K
|WS30
|1K
|GDAXI
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +352.89 USD
最差交易: -122 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 541.76 USD
最大连续亏损: -254.22 USD
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赢%
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PF
预期回报
提取
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每月50 USD
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
2
100%
39
61%
96%
4.48
48.97
USD
USD
0%
1:200