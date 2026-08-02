- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
9 (64.28%)
Убыточных трейдов:
5 (35.71%)
Лучший трейд:
51.70 USD
Худший трейд:
-29.44 USD
Общая прибыль:
175.95 USD (1 634 pips)
Общий убыток:
-78.41 USD (938 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (65.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.30 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
98.35%
Макс. загрузка депозита:
2.06%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.24
Длинных трейдов:
6 (42.86%)
Коротких трейдов:
8 (57.14%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
6.97 USD
Средняя прибыль:
19.55 USD
Средний убыток:
-15.68 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-29.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.44 USD (1)
Прирост в месяц:
1.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
30.10 USD (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.39% (29.72 USD)
По эквити:
2.43% (184.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|696
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +51.70 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +65.30 USD
Макс. убыток в серии: -29.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
2
100%
14
64%
98%
2.24
6.97
USD
USD
2%
1:500