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- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
12 (63.15%)
亏损交易:
7 (36.84%)
最好交易:
60.67 USD
最差交易:
-29.44 USD
毛利:
281.86 USD (2 053 pips)
毛利亏损:
-108.45 USD (1 300 pips)
最大连续赢利:
4 (65.30 USD)
最大连续盈利:
65.30 USD (4)
夏普比率:
0.39
交易活动:
92.52%
最大入金加载:
2.06%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.76
长期交易:
10 (52.63%)
短期交易:
9 (47.37%)
利润因子:
2.60
预期回报:
9.13 USD
平均利润:
23.49 USD
平均损失:
-15.49 USD
最大连续失误:
1 (-29.44 USD)
最大连续亏损:
-29.44 USD (1)
每月增长:
2.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
30.10 USD (0.59%)
相对跌幅:
结余:
0.39% (29.72 USD)
净值:
2.43% (184.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|173
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|753
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.67 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +65.30 USD
最大连续亏损: -29.44 USD
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