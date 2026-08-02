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Сигналы / MetaTrader 5 / The Gold Universe
Ayush V Jain

The Gold Universe

Ayush V Jain
Ayush V Jain

Ayush V Jain

5 (4)
We have different EA to suite all your needs

The Gold Space - Fast breakout scalping.
The Gold Universe - Grid + Controlled Martingale EA.
The Gold Earth - Breakout EA. (Coming soon).
The Gold Galaxy - Single SL and Target EA (Coming soon).
3 продукта 3 сигнала
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 299 USD в месяц
прирост с 2026 10%
VantageMarkets-Live 19
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
29 (93.54%)
Убыточных трейдов:
2 (6.45%)
Лучший трейд:
12.44 USD
Худший трейд:
-8.10 USD
Общая прибыль:
109.11 USD (10 981 pips)
Общий убыток:
-11.87 USD (1 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (85.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.26 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
11.29%
Макс. загрузка депозита:
2.45%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
11.96
Длинных трейдов:
25 (80.65%)
Коротких трейдов:
6 (19.35%)
Профит фактор:
9.19
Мат. ожидание:
3.14 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-5.93 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.10 USD (1)
Прирост в месяц:
9.72%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
8.13 USD (0.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.80% (8.13 USD)
По эквити:
2.41% (24.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 97
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 9.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.44 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +85.26 USD
Макс. убыток в серии: -8.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.11 02:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 03:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 02:03
Share of trading days is too low
2026.08.03 02:03
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 01:02
Share of trading days is too low
2026.08.03 01:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.02 09:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 09:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.02 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.02 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Gold Universe
299 USD в месяц
10%
0
0
USD
1.1K
USD
2
80%
31
93%
11%
9.19
3.14
USD
2%
1:500
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