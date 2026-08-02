- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
29 (93.54%)
Убыточных трейдов:
2 (6.45%)
Лучший трейд:
12.44 USD
Худший трейд:
-8.10 USD
Общая прибыль:
109.11 USD (10 981 pips)
Общий убыток:
-11.87 USD (1 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (85.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.26 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
11.29%
Макс. загрузка депозита:
2.45%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
11.96
Длинных трейдов:
25 (80.65%)
Коротких трейдов:
6 (19.35%)
Профит фактор:
9.19
Мат. ожидание:
3.14 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-5.93 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.10 USD (1)
Прирост в месяц:
9.72%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
8.13 USD (0.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.80% (8.13 USD)
По эквити:
2.41% (24.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|97
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|9.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.44 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +85.26 USD
Макс. убыток в серии: -8.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
299 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
80%
31
93%
11%
9.19
3.14
USD
USD
2%
1:500