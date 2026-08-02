- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
30 (93.75%)
亏损交易:
2 (6.25%)
最好交易:
12.44 USD
最差交易:
-8.10 USD
毛利:
113.04 USD (11 377 pips)
毛利亏损:
-11.90 USD (1 088 pips)
最大连续赢利:
25 (85.26 USD)
最大连续盈利:
85.26 USD (25)
夏普比率:
1.05
交易活动:
11.29%
最大入金加载:
2.45%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
36 分钟
采收率:
12.44
长期交易:
26 (81.25%)
短期交易:
6 (18.75%)
利润因子:
9.50
预期回报:
3.16 USD
平均利润:
3.77 USD
平均损失:
-5.95 USD
最大连续失误:
1 (-8.10 USD)
最大连续亏损:
-8.10 USD (1)
每月增长:
10.11%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
8.13 USD (0.80%)
相对跌幅:
结余:
0.80% (8.13 USD)
净值:
2.41% (24.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.44 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +85.26 USD
最大连续亏损: -8.10 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月299 USD
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
81%
32
93%
11%
9.49
3.16
USD
USD
2%
1:500