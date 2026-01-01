К сожалению, сигнал Trend Following отключен и недоступен. Автор прекратил трансляцию сигнала. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки. Выбрать новый сигнал

Вы можете ознакомиться с другими сигналами Soroth Chey: 30 SwingTrading Прирост 7% Подписчики 0 Недели 1 Трейды 7 Прибыльные 85% Профит фактор 6.13 Макс. просадка 11%

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