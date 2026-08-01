Подписка будет разрешена после начала торговли
- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
149
Прибыльных трейдов:
131 (87.91%)
Убыточных трейдов:
18 (12.08%)
Лучший трейд:
13.57 USD
Худший трейд:
-7.16 USD
Общая прибыль:
342.49 USD (57 453 939 pips)
Общий убыток:
-35.69 USD (7 812 159 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (1.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.70 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
42.87
Длинных трейдов:
65 (43.62%)
Коротких трейдов:
84 (56.38%)
Профит фактор:
9.60
Мат. ожидание:
2.06 USD
Средняя прибыль:
2.61 USD
Средний убыток:
-1.98 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.16 USD (1)
Прирост в месяц:
0.94%
Годовой прогноз:
11.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.16 USD (1.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.f
|307
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.f
|50M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.57 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1.52 USD
Макс. убыток в серии: -5.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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