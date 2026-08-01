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交易:
152
盈利交易:
134 (88.15%)
亏损交易:
18 (11.84%)
最好交易:
13.57 USD
最差交易:
-7.16 USD
毛利:
366.32 USD (58 772 129 pips)
毛利亏损:
-35.69 USD (7 812 159 pips)
最大连续赢利:
19 (1.52 USD)
最大连续盈利:
80.70 USD (12)
夏普比率:
0.71
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
46.20
长期交易:
66 (43.42%)
短期交易:
86 (56.58%)
利润因子:
10.26
预期回报:
2.18 USD
平均利润:
2.73 USD
平均损失:
-1.98 USD
最大连续失误:
2 (-5.94 USD)
最大连续亏损:
-7.16 USD (1)
每月增长:
0.97%
年度预测:
11.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.16 USD (1.41%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.f
|331
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.f
|51M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.57 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1.52 USD
最大连续亏损: -5.94 USD
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