- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
12 (85.71%)
Убыточных трейдов:
2 (14.29%)
Лучший трейд:
17.83 USD
Худший трейд:
-17.17 USD
Общая прибыль:
24.84 USD (466 pips)
Общий убыток:
-19.34 USD (165 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (19.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.34 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
65.62%
Макс. загрузка депозита:
10.77%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
11 (78.57%)
Коротких трейдов:
3 (21.43%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
2.07 USD
Средний убыток:
-9.67 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-19.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.34 USD (2)
Прирост в месяц:
1.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.84 USD
Максимальная:
19.34 USD (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.92% (19.34 USD)
По эквити:
13.18% (13.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.pro
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.pro
|301
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.83 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +19.34 USD
Макс. убыток в серии: -19.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US888-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
1
0%
14
85%
66%
1.28
0.39
USD
USD
13%
1:500