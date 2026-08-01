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Сигналы / MetaTrader 4 / AXI ECN EUR H1 Strategy
Wei Ming Zhou

AXI ECN EUR H1 Strategy

Wei Ming Zhou
Wei Ming Zhou

Wei Ming Zhou

大家好！
我叫 Adam Zhou
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Axi-US888-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
12 (85.71%)
Убыточных трейдов:
2 (14.29%)
Лучший трейд:
17.83 USD
Худший трейд:
-17.17 USD
Общая прибыль:
24.84 USD (466 pips)
Общий убыток:
-19.34 USD (165 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (19.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.34 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
65.62%
Макс. загрузка депозита:
10.77%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
11 (78.57%)
Коротких трейдов:
3 (21.43%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
2.07 USD
Средний убыток:
-9.67 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-19.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.34 USD (2)
Прирост в месяц:
1.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.84 USD
Максимальная:
19.34 USD (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.92% (19.34 USD)
По эквити:
13.18% (13.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.pro 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.pro 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.pro 301
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.83 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +19.34 USD
Макс. убыток в серии: -19.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US888-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 16:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 01:02
Share of trading days is too low
2026.08.03 01:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.01 05:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 05:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 05:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.01 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.01 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AXI ECN EUR H1 Strategy
99 USD в месяц
2%
0
0
USD
106
USD
1
0%
14
85%
66%
1.28
0.39
USD
13%
1:500
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