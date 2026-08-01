- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
15 (78.94%)
亏损交易:
4 (21.05%)
最好交易:
17.83 USD
最差交易:
-17.17 USD
毛利:
29.11 USD (906 pips)
毛利亏损:
-20.92 USD (329 pips)
最大连续赢利:
9 (19.34 USD)
最大连续盈利:
19.34 USD (9)
夏普比率:
0.08
交易活动:
58.46%
最大入金加载:
10.77%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.42
长期交易:
12 (63.16%)
短期交易:
7 (36.84%)
利润因子:
1.39
预期回报:
0.43 USD
平均利润:
1.94 USD
平均损失:
-5.23 USD
最大连续失误:
2 (-19.34 USD)
最大连续亏损:
-19.34 USD (2)
每月增长:
4.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13.84 USD
最大值:
19.34 USD (1.92%)
相对跌幅:
结余:
1.92% (19.34 USD)
净值:
13.18% (13.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|18
|XAUUSD.pro
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.pro
|6
|XAUUSD.pro
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.pro
|371
|XAUUSD.pro
|206
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.83 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +19.34 USD
最大连续亏损: -19.34 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
4%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
2
0%
19
78%
58%
1.39
0.43
USD
USD
13%
1:500