- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
5 (23.80%)
Убыточных трейдов:
16 (76.19%)
Лучший трейд:
30.22 USD
Худший трейд:
-71.45 USD
Общая прибыль:
74.56 USD (1 600 pips)
Общий убыток:
-275.02 USD (5 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (30.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.22 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.47
Торговая активность:
58.34%
Макс. загрузка депозита:
8.29%
Последний трейд:
30 минут
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.90
Длинных трейдов:
10 (47.62%)
Коротких трейдов:
11 (52.38%)
Профит фактор:
0.27
Мат. ожидание:
-9.55 USD
Средняя прибыль:
14.91 USD
Средний убыток:
-17.19 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-115.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.99 USD (7)
Прирост в месяц:
-8.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
215.27 USD
Максимальная:
222.96 USD (8.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.89% (222.96 USD)
По эквити:
3.96% (93.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURNZD
|4
|NZDJPY
|3
|NZDCAD
|3
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|CADCHF
|2
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURNZD
|-135
|NZDJPY
|3
|NZDCAD
|-47
|AUDCHF
|-23
|AUDCAD
|6
|NZDUSD
|-18
|CADCHF
|7
|CHFJPY
|8
|GBPUSD
|9
|USDCHF
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURNZD
|-2.1K
|NZDJPY
|-501
|NZDCAD
|-920
|AUDCHF
|-402
|AUDCAD
|0
|NZDUSD
|-401
|CADCHF
|0
|CHFJPY
|400
|GBPUSD
|300
|USDCHF
|-301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.22 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +30.22 USD
Макс. убыток в серии: -115.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.19 × 225
|
RoboForex-ProCent-5
|0.25 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.42 × 24
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|2.11 × 898
|
RoboForex-Pro-5
|2.77 × 2328
|
RoboForex-Pro-6
|2.86 × 1194
|
VantageInternational-Live 9
|3.89 × 231
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
2
0%
21
23%
58%
0.27
-9.55
USD
USD
9%
1:500