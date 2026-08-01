Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-3 0.00 × 2 ForexClubBY-MT4 Real Server 0.19 × 225 RoboForex-ProCent-5 0.25 × 4 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.42 × 24 OctaFX-Real6 0.75 × 20 RoboForex-Pro-4 2.11 × 898 RoboForex-Pro-5 2.77 × 2328 RoboForex-Pro-6 2.86 × 1194 VantageInternational-Live 9 3.89 × 231 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика