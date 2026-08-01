信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ForexTrading
Igor Gots

ForexTrading

Igor Gots
Igor Gots

Igor Gots

1 主题 1 评论
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 4%
RoboForex-Pro-4
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
32
盈利交易:
11 (34.37%)
亏损交易:
21 (65.63%)
最好交易:
296.29 USD
最差交易:
-142.59 USD
毛利:
607.30 USD (3 119 pips)
毛利亏损:
-509.91 USD (6 744 pips)
最大连续赢利:
5 (503.20 USD)
最大连续盈利:
503.20 USD (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
68.52%
最大入金加载:
21.59%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.22
长期交易:
15 (46.88%)
短期交易:
17 (53.13%)
利润因子:
1.19
预期回报:
3.04 USD
平均利润:
55.21 USD
平均损失:
-24.28 USD
最大连续失误:
7 (-115.99 USD)
最大连续亏损:
-232.49 USD (4)
每月增长:
3.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
432.95 USD
最大值:
440.64 USD (17.57%)
相对跌幅:
结余:
17.57% (440.64 USD)
净值:
13.90% (295.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURNZD 6
NZDUSD 6
NZDCAD 5
NZDJPY 3
AUDCHF 3
USDCHF 3
AUDCAD 2
CADCHF 2
CHFJPY 1
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURNZD 19
NZDUSD 37
NZDCAD 13
NZDJPY 3
AUDCHF 6
USDCHF -11
AUDCAD 6
CADCHF 7
CHFJPY 8
GBPUSD 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURNZD -2.1K
NZDUSD -243
NZDCAD -872
NZDJPY -501
AUDCHF -202
USDCHF -451
AUDCAD 0
CADCHF 0
CHFJPY 400
GBPUSD 300
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +296.29 USD
最差交易: -143 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +503.20 USD
最大连续亏损: -115.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro-3
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.19 × 225
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.42 × 24
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
2.11 × 898
RoboForex-Pro-5
2.76 × 2335
RoboForex-Pro-6
2.86 × 1198
VantageInternational-Live 9
3.89 × 231
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.08.13 03:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 13:40
Share of trading days is too low
2026.08.03 13:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.01 05:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 05:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 05:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.01 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.01 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ForexTrading
每月30 USD
4%
0
0
USD
2.6K
USD
2
0%
32
34%
69%
1.19
3.04
USD
18%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载