- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
11 (34.37%)
亏损交易:
21 (65.63%)
最好交易:
296.29 USD
最差交易:
-142.59 USD
毛利:
607.30 USD (3 119 pips)
毛利亏损:
-509.91 USD (6 744 pips)
最大连续赢利:
5 (503.20 USD)
最大连续盈利:
503.20 USD (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
68.52%
最大入金加载:
21.59%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.22
长期交易:
15 (46.88%)
短期交易:
17 (53.13%)
利润因子:
1.19
预期回报:
3.04 USD
平均利润:
55.21 USD
平均损失:
-24.28 USD
最大连续失误:
7 (-115.99 USD)
最大连续亏损:
-232.49 USD (4)
每月增长:
3.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
432.95 USD
最大值:
440.64 USD (17.57%)
相对跌幅:
结余:
17.57% (440.64 USD)
净值:
13.90% (295.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD
|6
|NZDUSD
|6
|NZDCAD
|5
|NZDJPY
|3
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|37
|NZDCAD
|13
|NZDJPY
|3
|AUDCHF
|6
|USDCHF
|-11
|AUDCAD
|6
|CADCHF
|7
|CHFJPY
|8
|GBPUSD
|9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD
|-2.1K
|NZDUSD
|-243
|NZDCAD
|-872
|NZDJPY
|-501
|AUDCHF
|-202
|USDCHF
|-451
|AUDCAD
|0
|CADCHF
|0
|CHFJPY
|400
|GBPUSD
|300
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +296.29 USD
最差交易: -143 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +503.20 USD
最大连续亏损: -115.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.19 × 225
|
RoboForex-ProCent-5
|0.25 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.42 × 24
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|2.11 × 898
|
RoboForex-Pro-5
|2.76 × 2335
|
RoboForex-Pro-6
|2.86 × 1198
|
VantageInternational-Live 9
|3.89 × 231
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
0%
32
34%
69%
1.19
3.04
USD
USD
18%
1:500