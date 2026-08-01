- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
30 (96.77%)
Убыточных трейдов:
1 (3.23%)
Лучший трейд:
14.40 USD
Худший трейд:
-1.22 USD
Общая прибыль:
98.50 USD (14 643 pips)
Общий убыток:
-3.74 USD (160 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (95.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.48 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
1.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.93%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
72.34
Длинных трейдов:
10 (32.26%)
Коротких трейдов:
21 (67.74%)
Профит фактор:
26.34
Мат. ожидание:
3.06 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
-3.74 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.22 USD (1)
Прирост в месяц:
0.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.30 USD
Максимальная:
1.31 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.24 USD)
По эквити:
0.35% (35.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|14
|GBPCAD+
|7
|EURJPY+
|3
|NZDCAD+
|3
|CADCHF+
|2
|AUDCAD+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD+
|21
|GBPCAD+
|35
|EURJPY+
|21
|NZDCAD+
|11
|CADCHF+
|3
|AUDCAD+
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD+
|3.1K
|GBPCAD+
|5.3K
|EURJPY+
|3.4K
|NZDCAD+
|1.7K
|CADCHF+
|221
|AUDCAD+
|835
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.40 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +95.48 USD
Макс. убыток в серии: -1.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
31
96%
100%
26.33
3.06
USD
USD
0%
1:500