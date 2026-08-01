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Сигналы / MetaTrader 5 / LumpSum
Chun Man

LumpSum

Chun Man
Chun Man

Chun Man

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 1%
VantageMarkets-Live 15
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
30 (96.77%)
Убыточных трейдов:
1 (3.23%)
Лучший трейд:
14.40 USD
Худший трейд:
-1.22 USD
Общая прибыль:
98.50 USD (14 643 pips)
Общий убыток:
-3.74 USD (160 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (95.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.48 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
1.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.93%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
72.34
Длинных трейдов:
10 (32.26%)
Коротких трейдов:
21 (67.74%)
Профит фактор:
26.34
Мат. ожидание:
3.06 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
-3.74 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.22 USD (1)
Прирост в месяц:
0.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.30 USD
Максимальная:
1.31 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.24 USD)
По эквити:
0.35% (35.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD+ 14
GBPCAD+ 7
EURJPY+ 3
NZDCAD+ 3
CADCHF+ 2
AUDCAD+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD+ 21
GBPCAD+ 35
EURJPY+ 21
NZDCAD+ 11
CADCHF+ 3
AUDCAD+ 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD+ 3.1K
GBPCAD+ 5.3K
EURJPY+ 3.4K
NZDCAD+ 1.7K
CADCHF+ 221
AUDCAD+ 835
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.40 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +95.48 USD
Макс. убыток в серии: -1.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 02:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 08:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 10:47
Share of trading days is too low
2026.08.04 10:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.01 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.01 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.01 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LumpSum
100 USD в месяц
1%
0
0
USD
10K
USD
1
100%
31
96%
100%
26.33
3.06
USD
0%
1:500
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