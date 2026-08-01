- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
46
盈利交易:
43 (93.47%)
亏损交易:
3 (6.52%)
最好交易:
14.40 USD
最差交易:
-1.22 USD
毛利:
133.40 USD (18 147 pips)
毛利亏损:
-5.70 USD (315 pips)
最大连续赢利:
39 (130.38 USD)
最大连续盈利:
130.38 USD (39)
夏普比率:
1.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.27%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
100
平均持有时间:
3 天
采收率:
97.48
长期交易:
14 (30.43%)
短期交易:
32 (69.57%)
利润因子:
23.40
预期回报:
2.78 USD
平均利润:
3.10 USD
平均损失:
-1.90 USD
最大连续失误:
2 (-1.06 USD)
最大连续亏损:
-1.22 USD (1)
每月增长:
1.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.30 USD
最大值:
1.31 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.24 USD)
净值:
1.28% (130.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|18
|EURUSD+
|11
|GBPCAD+
|7
|EURJPY+
|3
|NZDCAD+
|3
|CADCHF+
|2
|AUDCAD+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD+
|23
|EURUSD+
|31
|GBPCAD+
|35
|EURJPY+
|21
|NZDCAD+
|11
|CADCHF+
|3
|AUDCAD+
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD+
|3.4K
|EURUSD+
|3K
|GBPCAD+
|5.3K
|EURJPY+
|3.4K
|NZDCAD+
|1.7K
|CADCHF+
|221
|AUDCAD+
|835
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.40 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +130.38 USD
最大连续亏损: -1.06 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
46
93%
100%
23.40
2.78
USD
USD
1%
1:500