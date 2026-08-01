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Chun Man

LumpSum

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增长自 2026 1%
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  • 提取
交易:
46
盈利交易:
43 (93.47%)
亏损交易:
3 (6.52%)
最好交易:
14.40 USD
最差交易:
-1.22 USD
毛利:
133.40 USD (18 147 pips)
毛利亏损:
-5.70 USD (315 pips)
最大连续赢利:
39 (130.38 USD)
最大连续盈利:
130.38 USD (39)
夏普比率:
1.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.27%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
100
平均持有时间:
3 天
采收率:
97.48
长期交易:
14 (30.43%)
短期交易:
32 (69.57%)
利润因子:
23.40
预期回报:
2.78 USD
平均利润:
3.10 USD
平均损失:
-1.90 USD
最大连续失误:
2 (-1.06 USD)
最大连续亏损:
-1.22 USD (1)
每月增长:
1.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.30 USD
最大值:
1.31 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.24 USD)
净值:
1.28% (130.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD+ 18
EURUSD+ 11
GBPCAD+ 7
EURJPY+ 3
NZDCAD+ 3
CADCHF+ 2
AUDCAD+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD+ 23
EURUSD+ 31
GBPCAD+ 35
EURJPY+ 21
NZDCAD+ 11
CADCHF+ 3
AUDCAD+ 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD+ 3.4K
EURUSD+ 3K
GBPCAD+ 5.3K
EURJPY+ 3.4K
NZDCAD+ 1.7K
CADCHF+ 221
AUDCAD+ 835
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.40 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +130.38 USD
最大连续亏损: -1.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.10 02:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 08:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 10:47
Share of trading days is too low
2026.08.04 10:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.01 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.01 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.01 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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