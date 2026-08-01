- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
85 (57.43%)
Убыточных трейдов:
63 (42.57%)
Лучший трейд:
41.10 USD
Худший трейд:
-33.26 USD
Общая прибыль:
2 575.32 USD (257 496 pips)
Общий убыток:
-1 874.66 USD (187 436 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (181.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
181.14 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
73.72%
Макс. загрузка депозита:
0.95%
Последний трейд:
56 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
5.79
Длинных трейдов:
69 (46.62%)
Коротких трейдов:
79 (53.38%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
4.73 USD
Средняя прибыль:
30.30 USD
Средний убыток:
-29.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-120.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.31 USD (4)
Прирост в месяц:
31.21%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
121.10 USD (13.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.00% (121.10 USD)
По эквити:
3.56% (33.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|701
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|70K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.10 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +181.14 USD
Макс. убыток в серии: -120.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
- 经纪商要求
- XM 标准账户 Low 账户
- 📊 信号详情 —— 精准黄金交易
- 🥇 仅交易伦敦金 XAUUSD GOLD
- ⏱️ 每周 5 天 23 小时不间断运行
- 💰 收益预期
- ■ 预估年化收益：2-10 倍利润
- 🛑 风控设置
- ■一单一结策略：同一时段仅持有一张订单，订单完成止盈或止损全部平仓后，才会等待下一次进场信号，无持仓叠加，风控清晰，风格稳健。
- 📈 交易理念
- 👉 风控永远放在第一位
- 👉 追求稳定年度收益
- 👉 长期实现可持续复利增值
- 👥 投资者操作指引
- 📚 点击链接可直接到XM平台进入信号源跟单：
- https://social.tp-redirect.com/s/zgL6OO4m
- ⏳ 本信号适配长期投资
- 👉 建议持仓周期：至少 3 至 6 个月
- ⚠️ 重要提示：
- 交易不存在稳赚不赔的圣杯，仅投入自身可承受亏损的闲置资金。
- 📞 联系方式与客服支持
- 💬 有疑问或需要协助？随时联系我！
- 🖥️ QQ：3908061086
- 📞 电话：19192569125
- 📧 邮箱：3908061086@qq.com
- 🤝 携手稳健增值，打造优质投资组合！
- 温馨提示：保证金交易具备高风险，预估收益不构成盈利承诺，请理性投资
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
96 USD в месяц
157%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
10
99%
148
57%
74%
1.37
4.73
USD
USD
13%
1:500