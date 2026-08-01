- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
151
盈利交易:
86 (56.95%)
亏损交易:
65 (43.05%)
最好交易:
41.10 USD
最差交易:
-34.65 USD
毛利:
2 605.53 USD (260 516 pips)
毛利亏损:
-1 939.23 USD (193 891 pips)
最大连续赢利:
6 (181.14 USD)
最大连续盈利:
181.14 USD (6)
夏普比率:
0.18
交易活动:
64.91%
最大入金加载:
0.95%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
8 小时
采收率:
5.50
长期交易:
72 (47.68%)
短期交易:
79 (52.32%)
利润因子:
1.34
预期回报:
4.41 USD
平均利润:
30.30 USD
平均损失:
-29.83 USD
最大连续失误:
4 (-120.31 USD)
最大连续亏损:
-120.31 USD (4)
每月增长:
22.10%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
121.10 USD (13.00%)
相对跌幅:
结余:
13.00% (121.10 USD)
净值:
3.56% (33.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|666
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|67K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +41.10 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +181.14 USD
最大连续亏损: -120.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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- XM 标准账户 Low 账户
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月96 USD
148%
0
0
USD
USD
966
USD
USD
11
99%
151
56%
65%
1.34
4.41
USD
USD
13%
1:500