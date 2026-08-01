- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
149
Прибыльных трейдов:
81 (54.36%)
Убыточных трейдов:
68 (45.64%)
Лучший трейд:
239.98 USD
Худший трейд:
-90.57 USD
Общая прибыль:
3 266.63 USD (266 335 pips)
Общий убыток:
-2 381.62 USD (189 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (181.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
359.79 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
64.22%
Макс. загрузка депозита:
2.37%
Последний трейд:
55 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
4.65
Длинных трейдов:
70 (46.98%)
Коротких трейдов:
79 (53.02%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
5.94 USD
Средняя прибыль:
40.33 USD
Средний убыток:
-35.02 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-120.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-181.12 USD (3)
Прирост в месяц:
20.49%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
190.26 USD (15.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.84% (121.14 USD)
По эквити:
3.59% (86.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|885
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|77K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +239.98 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +181.14 USD
Макс. убыток в серии: -120.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
96 USD в месяц
136%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
10
98%
149
54%
64%
1.37
5.94
USD
USD
13%
1:500