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Сигналы / MetaTrader 5 / GOLD123 EA
Jin Mu He

GOLD123 EA

Jin Mu He
Jin Mu He

Jin Mu He

🤖恒一策略ProMax
💹求万全者必不得全
🤖机器人@恒一策略
🤖十年执行一招10万遍
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 96 USD в месяц
прирост с 2026 136%
XMGlobal-MT5 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
149
Прибыльных трейдов:
81 (54.36%)
Убыточных трейдов:
68 (45.64%)
Лучший трейд:
239.98 USD
Худший трейд:
-90.57 USD
Общая прибыль:
3 266.63 USD (266 335 pips)
Общий убыток:
-2 381.62 USD (189 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (181.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
359.79 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
64.22%
Макс. загрузка депозита:
2.37%
Последний трейд:
55 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
4.65
Длинных трейдов:
70 (46.98%)
Коротких трейдов:
79 (53.02%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
5.94 USD
Средняя прибыль:
40.33 USD
Средний убыток:
-35.02 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-120.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-181.12 USD (3)
Прирост в месяц:
20.49%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
190.26 USD (15.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.84% (121.14 USD)
По эквити:
3.59% (86.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 885
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 77K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +239.98 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +181.14 USD
Макс. убыток в серии: -120.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

  • 经纪商要求
  • XM 标准账户 Low 账户
  • 📊 信号详情 —— 精准黄金交易

  • 🥇 仅交易伦敦金 XAUUSD GOLD
  • ⏱️ 每周 5 天 23 小时不间断运行

  • 💰 收益预期
  • ■ 预估年化收益：6-15 倍利润

  • 🛑 风控设置
  • ■浮盈加仓模式:订单产生正向浮盈后触发顺势加仓，捕捉黄金趋势行情；内置仓位上限约束，防范过度敞口风险。
  • ⏳ 本信号适配长期投资
  • 👉 建议复制周期：至少 3 至 6 个月


  • 🤝 携手稳健增值，打造优质投资组合！
  • 温馨提示：保证金交易具备高风险，预估收益不构成盈利承诺，请理性投资











      Нет отзывов
      2026.08.03 00:02
      Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
      2026.08.01 02:47
      This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
      Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
      Сигнал
      Цена
      Прирост
      Подписчики
      Средства
      Баланс
      Недели
      Торговые роботы
      Трейды
      В плюсе
      Активность
      PF
      Мат. ожидание
      Просадка
      Плечо
      GOLD123 EA
      96 USD в месяц
      136%
      0
      0
      USD
      2.4K
      USD
      10
      98%
      149
      54%
      64%
      1.37
      5.94
      USD
      13%
      1:500
      Копировать

      Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

      Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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