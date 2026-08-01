- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
152
盈利交易:
82 (53.94%)
亏损交易:
70 (46.05%)
最好交易:
239.98 USD
最差交易:
-103.95 USD
毛利:
3 357.26 USD (269 355 pips)
毛利亏损:
-2 575.33 USD (196 153 pips)
最大连续赢利:
6 (181.14 USD)
最大连续盈利:
359.79 USD (3)
夏普比率:
0.16
交易活动:
57.58%
最大入金加载:
2.37%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
8 小时
采收率:
4.04
长期交易:
73 (48.03%)
短期交易:
79 (51.97%)
利润因子:
1.30
预期回报:
5.14 USD
平均利润:
40.94 USD
平均损失:
-36.79 USD
最大连续失误:
4 (-120.35 USD)
最大连续亏损:
-193.71 USD (2)
每月增长:
17.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
193.71 USD (13.13%)
相对跌幅:
结余:
12.84% (121.14 USD)
净值:
3.59% (86.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|782
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|73K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +239.98 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +181.14 USD
最大连续亏损: -120.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
- 经纪商要求
- XM 标准账户 Low 账户
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月96 USD
126%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
11
98%
152
53%
58%
1.30
5.14
USD
USD
13%
1:500