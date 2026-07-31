- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
105 (90.51%)
Убыточных трейдов:
11 (9.48%)
Лучший трейд:
13.06 USD
Худший трейд:
-46.10 USD
Общая прибыль:
418.71 USD (32 904 pips)
Общий убыток:
-114.38 USD (8 580 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (198.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
198.12 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
1.63%
Макс. загрузка депозита:
7.64%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
5.81
Длинных трейдов:
51 (43.97%)
Коротких трейдов:
65 (56.03%)
Профит фактор:
3.66
Мат. ожидание:
2.62 USD
Средняя прибыль:
3.99 USD
Средний убыток:
-10.40 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.92 USD (2)
Прирост в месяц:
16.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.58 USD
Максимальная:
52.41 USD (11.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.92% (52.05 USD)
По эквити:
3.06% (19.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|304
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.06 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +198.12 USD
Макс. убыток в серии: -1.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
72%
0
0
USD
USD
725
USD
USD
9
100%
116
90%
2%
3.66
2.62
USD
USD
11%
1:500