- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
128
盈利交易:
117 (91.40%)
亏损交易:
11 (8.59%)
最好交易:
13.06 USD
最差交易:
-46.10 USD
毛利:
439.47 USD (33 977 pips)
毛利亏损:
-115.10 USD (8 580 pips)
最大连续赢利:
38 (198.12 USD)
最大连续盈利:
198.12 USD (38)
夏普比率:
0.40
交易活动:
1.63%
最大入金加载:
7.64%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
6.19
长期交易:
63 (49.22%)
短期交易:
65 (50.78%)
利润因子:
3.82
预期回报:
2.53 USD
平均利润:
3.76 USD
平均损失:
-10.46 USD
最大连续失误:
3 (-1.28 USD)
最大连续亏损:
-51.92 USD (2)
每月增长:
13.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.58 USD
最大值:
52.41 USD (11.00%)
相对跌幅:
结余:
10.92% (52.05 USD)
净值:
3.06% (19.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|324
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.06 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +198.12 USD
最大连续亏损: -1.28 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
77%
0
0
USD
USD
745
USD
USD
9
100%
128
91%
2%
3.81
2.53
USD
USD
11%
1:500