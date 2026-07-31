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Haiyu Zhuge

Pandoras Box

Haiyu Zhuge
Haiyu Zhuge

Haiyu Zhuge

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2026 3%
PepperstoneEU-Live
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
119
Прибыльных трейдов:
55 (46.21%)
Убыточных трейдов:
64 (53.78%)
Лучший трейд:
56.73 EUR
Худший трейд:
-95.43 EUR
Общая прибыль:
678.81 EUR (79 431 pips)
Общий убыток:
-773.83 EUR (89 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (206.92 EUR)
Макс. прибыль в серии:
206.92 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
76.10%
Макс. загрузка депозита:
31.09%
Последний трейд:
35 минут
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
40 (33.61%)
Коротких трейдов:
79 (66.39%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.80 EUR
Средняя прибыль:
12.34 EUR
Средний убыток:
-12.09 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-87.85 EUR)
Макс. убыток в серии:
-344.21 EUR (6)
Прирост в месяц:
3.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
218.93 EUR
Максимальная:
448.73 EUR (25.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.93% (448.73 EUR)
По эквити:
9.15% (335.68 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -108
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.73 EUR
Худший трейд: -95 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +206.92 EUR
Макс. убыток в серии: -87.85 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneEU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5
3.50 × 2
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Нет отзывов
2026.07.31 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.31 17:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pandoras Box
200 USD в месяц
3%
0
0
USD
6K
EUR
3
100%
119
46%
76%
0.87
-0.80
EUR
12%
1:30
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