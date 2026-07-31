- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
119
Прибыльных трейдов:
55 (46.21%)
Убыточных трейдов:
64 (53.78%)
Лучший трейд:
56.73 EUR
Худший трейд:
-95.43 EUR
Общая прибыль:
678.81 EUR (79 431 pips)
Общий убыток:
-773.83 EUR (89 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (206.92 EUR)
Макс. прибыль в серии:
206.92 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
76.10%
Макс. загрузка депозита:
31.09%
Последний трейд:
35 минут
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
40 (33.61%)
Коротких трейдов:
79 (66.39%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.80 EUR
Средняя прибыль:
12.34 EUR
Средний убыток:
-12.09 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-87.85 EUR)
Макс. убыток в серии:
-344.21 EUR (6)
Прирост в месяц:
3.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
218.93 EUR
Максимальная:
448.73 EUR (25.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.93% (448.73 EUR)
По эквити:
9.15% (335.68 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-108
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.73 EUR
Худший трейд: -95 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +206.92 EUR
Макс. убыток в серии: -87.85 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneEU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsEU-MT5-5
|3.50 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
6K
EUR
EUR
3
100%
119
46%
76%
0.87
-0.80
EUR
EUR
12%
1:30