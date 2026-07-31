- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
159
盈利交易:
71 (44.65%)
亏损交易:
88 (55.35%)
最好交易:
56.73 EUR
最差交易:
-95.43 EUR
毛利:
845.66 EUR (99 165 pips)
毛利亏损:
-789.10 EUR (91 444 pips)
最大连续赢利:
6 (206.92 EUR)
最大连续盈利:
206.92 EUR (6)
夏普比率:
0.02
交易活动:
77.91%
最大入金加载:
31.09%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
88
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.13
长期交易:
54 (33.96%)
短期交易:
105 (66.04%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.36 EUR
平均利润:
11.91 EUR
平均损失:
-8.97 EUR
最大连续失误:
9 (-4.80 EUR)
最大连续亏损:
-344.21 EUR (6)
每月增长:
5.85%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
218.93 EUR
最大值:
448.73 EUR (25.48%)
相对跌幅:
结余:
11.93% (448.73 EUR)
净值:
9.15% (335.68 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|SpotBrent
|14
|SpotCrude
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|70
|SpotBrent
|-4
|SpotCrude
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8K
|SpotBrent
|5
|SpotCrude
|-272
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +56.73 EUR
最差交易: -95 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +206.92 EUR
最大连续亏损: -4.80 EUR
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
6%
0
0
USD
USD
6.1K
EUR
EUR
3
96%
159
44%
78%
1.07
0.36
EUR
EUR
12%
1:30