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- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
77 (76.23%)
Убыточных трейдов:
24 (23.76%)
Лучший трейд:
7.82 USD
Худший трейд:
-6.68 USD
Общая прибыль:
175.80 USD (17 546 pips)
Общий убыток:
-82.82 USD (7 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (24.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.02 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
5.57
Длинных трейдов:
43 (42.57%)
Коротких трейдов:
58 (57.43%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
2.28 USD
Средний убыток:
-3.45 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-16.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.38 USD (5)
Прирост в месяц:
14.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.37 USD
Максимальная:
16.68 USD (12.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.49% (16.63 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.82 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +24.43 USD
Макс. убыток в серии: -16.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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