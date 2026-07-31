СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias

ThunderGold Scalper

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias

4.3 (178)
5 продуктов 4 сигнала 1 тема 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 96%
TradeMaxGlobal-Live2
1:500

Подписка будет разрешена после начала торговли

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
77 (76.23%)
Убыточных трейдов:
24 (23.76%)
Лучший трейд:
7.82 USD
Худший трейд:
-6.68 USD
Общая прибыль:
175.80 USD (17 546 pips)
Общий убыток:
-82.82 USD (7 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (24.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.02 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
5.57
Длинных трейдов:
43 (42.57%)
Коротких трейдов:
58 (57.43%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
2.28 USD
Средний убыток:
-3.45 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-16.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.38 USD (5)
Прирост в месяц:
14.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.37 USD
Максимальная:
16.68 USD (12.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.49% (16.63 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 93
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.82 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +24.43 USD
Макс. убыток в серии: -16.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 09:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.31 12:42
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика