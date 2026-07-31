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交易:
103
盈利交易:
79 (76.69%)
亏损交易:
24 (23.30%)
最好交易:
7.82 USD
最差交易:
-6.68 USD
毛利:
176.46 USD (17 611 pips)
毛利亏损:
-82.92 USD (7 760 pips)
最大连续赢利:
17 (24.43 USD)
最大连续盈利:
35.02 USD (13)
夏普比率:
0.31
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
5.61
长期交易:
45 (43.69%)
短期交易:
58 (56.31%)
利润因子:
2.13
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
2.23 USD
平均损失:
-3.45 USD
最大连续失误:
5 (-16.38 USD)
最大连续亏损:
-16.38 USD (5)
每月增长:
15.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.37 USD
最大值:
16.68 USD (12.23%)
相对跌幅:
结余:
12.19% (16.63 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|94
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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最好交易: +7.82 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
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无数据
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