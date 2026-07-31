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Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD System
Moreno Dainese

XAUUSD System

Moreno Dainese
Moreno Dainese

Moreno Dainese

3.9 (11)
5 продуктов 4 сигнала 5 тем 12 комментариев
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 299 USD в месяц
прирост с 2026 47%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
41 (95.34%)
Убыточных трейдов:
2 (4.65%)
Лучший трейд:
29.24 EUR
Худший трейд:
-25.20 EUR
Общая прибыль:
188.93 EUR (21 910 pips)
Общий убыток:
-51.31 EUR (5 771 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (163.83 EUR)
Макс. прибыль в серии:
163.83 EUR (34)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
12.96%
Макс. загрузка депозита:
12.73%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.75
Длинных трейдов:
28 (65.12%)
Коротких трейдов:
15 (34.88%)
Профит фактор:
3.68
Мат. ожидание:
3.20 EUR
Средняя прибыль:
4.61 EUR
Средний убыток:
-25.66 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-50.02 EUR)
Макс. убыток в серии:
-50.02 EUR (2)
Прирост в месяц:
47.08%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
50.08 EUR (11.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.00% (50.08 EUR)
По эквити:
9.38% (42.67 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.24 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +163.83 EUR
Макс. убыток в серии: -50.02 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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XAUUSD System is an automated signal that trades gold (XAUUSD) on MetaTrader 5.

To ask questions or discuss the signal, join the Telegram channel: @XAUUSD_System_Chat
Нет отзывов
2026.08.10 02:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 02:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 00:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.10 00:15
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 00:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 12:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 11:42
Share of trading days is too low
2026.07.31 11:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.31 11:42
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 10:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 10:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 10:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.31 10:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.31 10:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD System
299 USD в месяц
47%
0
0
USD
430
EUR
2
97%
43
95%
13%
3.68
3.20
EUR
11%
1:500
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