- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
41 (95.34%)
Убыточных трейдов:
2 (4.65%)
Лучший трейд:
29.24 EUR
Худший трейд:
-25.20 EUR
Общая прибыль:
188.93 EUR (21 910 pips)
Общий убыток:
-51.31 EUR (5 771 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (163.83 EUR)
Макс. прибыль в серии:
163.83 EUR (34)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
12.96%
Макс. загрузка депозита:
12.73%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.75
Длинных трейдов:
28 (65.12%)
Коротких трейдов:
15 (34.88%)
Профит фактор:
3.68
Мат. ожидание:
3.20 EUR
Средняя прибыль:
4.61 EUR
Средний убыток:
-25.66 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-50.02 EUR)
Макс. убыток в серии:
-50.02 EUR (2)
Прирост в месяц:
47.08%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
50.08 EUR (11.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.00% (50.08 EUR)
По эквити:
9.38% (42.67 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.24 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +163.83 EUR
Макс. убыток в серии: -50.02 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
XAUUSD System is an automated signal that trades gold (XAUUSD) on MetaTrader 5.
To ask questions or discuss the signal, join the Telegram channel: @XAUUSD_System_Chat
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
299 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
430
EUR
EUR
2
97%
43
95%
13%
3.68
3.20
EUR
EUR
11%
1:500