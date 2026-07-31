- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
41 (95.34%)
亏损交易:
2 (4.65%)
最好交易:
29.24 EUR
最差交易:
-25.20 EUR
毛利:
188.93 EUR (21 910 pips)
毛利亏损:
-51.31 EUR (5 771 pips)
最大连续赢利:
34 (163.83 EUR)
最大连续盈利:
163.83 EUR (34)
夏普比率:
0.50
交易活动:
12.96%
最大入金加载:
12.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.75
长期交易:
28 (65.12%)
短期交易:
15 (34.88%)
利润因子:
3.68
预期回报:
3.20 EUR
平均利润:
4.61 EUR
平均损失:
-25.66 EUR
最大连续失误:
2 (-50.02 EUR)
最大连续亏损:
-50.02 EUR (2)
每月增长:
47.08%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.03 EUR
最大值:
50.08 EUR (11.01%)
相对跌幅:
结余:
11.00% (50.08 EUR)
净值:
9.38% (42.67 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.24 EUR
最差交易: -25 EUR
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +163.83 EUR
最大连续亏损: -50.02 EUR
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交易
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PF
预期回报
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每月299 USD
47%
0
0
USD
USD
430
EUR
EUR
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97%
43
95%
13%
3.68
3.20
EUR
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11%
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