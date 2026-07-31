- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 384
Прибыльных трейдов:
1 106 (79.91%)
Убыточных трейдов:
278 (20.09%)
Лучший трейд:
54 000.00 USD
Худший трейд:
-24 000.00 USD
Общая прибыль:
3 658 563.09 USD (11 117 094 pips)
Общий убыток:
-2 532 367.63 USD (7 543 118 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (95 343.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
117 743.10 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
24.16%
Макс. загрузка депозита:
0.34%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
11.54
Длинных трейдов:
686 (49.57%)
Коротких трейдов:
698 (50.43%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
813.73 USD
Средняя прибыль:
3 307.92 USD
Средний убыток:
-9 109.24 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-32 760.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-54 000.00 USD (3)
Прирост в месяц:
7.81%
Годовой прогноз:
94.82%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 106.50 USD
Максимальная:
97 582.64 USD (8.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.41% (50 848.56 USD)
По эквити:
1.00% (12 173.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1383
|XAUUSD+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD+
|80
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|3.6M
|XAUUSD+
|46
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54 000.00 USD
Худший трейд: -24 000 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +95 343.82 USD
Макс. убыток в серии: -32 760.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
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PUPrime-Live
|0.00 × 11
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Exness-MT5Real3
|0.00 × 64
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VantageTradingLtd-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.58 × 12
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VantageInternational-Live 8
|0.67 × 12
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
556%
0
0
USD
USD
1.2M
USD
USD
46
97%
1 384
79%
24%
1.44
813.73
USD
USD
10%
1:500