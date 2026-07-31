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Jon-ander Oses Donosti

Private Crypto BTC

Jon-ander Oses Donosti
Jon-ander Oses Donosti

Jon-ander Oses Donosti

5 (2)
2 сигнала
0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 556%
VantageMarkets-Live 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 384
Прибыльных трейдов:
1 106 (79.91%)
Убыточных трейдов:
278 (20.09%)
Лучший трейд:
54 000.00 USD
Худший трейд:
-24 000.00 USD
Общая прибыль:
3 658 563.09 USD (11 117 094 pips)
Общий убыток:
-2 532 367.63 USD (7 543 118 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (95 343.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
117 743.10 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
24.16%
Макс. загрузка депозита:
0.34%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
11.54
Длинных трейдов:
686 (49.57%)
Коротких трейдов:
698 (50.43%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
813.73 USD
Средняя прибыль:
3 307.92 USD
Средний убыток:
-9 109.24 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-32 760.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-54 000.00 USD (3)
Прирост в месяц:
7.81%
Годовой прогноз:
94.82%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 106.50 USD
Максимальная:
97 582.64 USD (8.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.41% (50 848.56 USD)
По эквити:
1.00% (12 173.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1383
XAUUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.1M
XAUUSD+ 80
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 3.6M
XAUUSD+ 46
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54 000.00 USD
Худший трейд: -24 000 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +95 343.82 USD
Макс. убыток в серии: -32 760.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
PUPrime-Live
0.00 × 11
Exness-MT5Real3
0.00 × 64
VantageTradingLtd-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.58 × 12
VantageInternational-Live 8
0.67 × 12
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Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Private Crypto BTC
99 USD в месяц
556%
0
0
USD
1.2M
USD
46
97%
1 384
79%
24%
1.44
813.73
USD
10%
1:500
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