- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
321
Прибыльных трейдов:
169 (52.64%)
Убыточных трейдов:
152 (47.35%)
Лучший трейд:
93.30 USD
Худший трейд:
-42.70 USD
Общая прибыль:
3 715.26 USD (183 909 pips)
Общий убыток:
-2 499.26 USD (146 810 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (638.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
638.05 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
11.49%
Макс. загрузка депозита:
52.65%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
237
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
2.07
Длинных трейдов:
208 (64.80%)
Коротких трейдов:
113 (35.20%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
3.79 USD
Средняя прибыль:
21.98 USD
Средний убыток:
-16.44 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-460.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-460.70 USD (15)
Прирост в месяц:
61.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
150.87 USD
Максимальная:
587.07 USD (22.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.92% (587.07 USD)
По эквити:
8.08% (172.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|214
|US100Cash#
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|977
|US100Cash#
|239
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|13K
|US100Cash#
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +93.30 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +638.05 USD
Макс. убыток в серии: -460.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
FOKUS BERTAHAN!!!
"KONSISTENSI = PROFIT TERCEPAT"
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
62%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
2
0%
321
52%
11%
1.48
3.79
USD
USD
23%
1:300