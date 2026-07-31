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Сигналы / MetaTrader 5 / AFSHAKA 1
Sofyan Andri Yono

AFSHAKA 1

Sofyan Andri Yono
Sofyan Andri Yono

Sofyan Andri Yono

GROW ACCOUNT PROFIT 😇😇😇
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 62%
XMGlobal-MT5 4
1:300
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
321
Прибыльных трейдов:
169 (52.64%)
Убыточных трейдов:
152 (47.35%)
Лучший трейд:
93.30 USD
Худший трейд:
-42.70 USD
Общая прибыль:
3 715.26 USD (183 909 pips)
Общий убыток:
-2 499.26 USD (146 810 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (638.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
638.05 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
11.49%
Макс. загрузка депозита:
52.65%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
237
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
2.07
Длинных трейдов:
208 (64.80%)
Коротких трейдов:
113 (35.20%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
3.79 USD
Средняя прибыль:
21.98 USD
Средний убыток:
-16.44 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-460.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-460.70 USD (15)
Прирост в месяц:
61.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
150.87 USD
Максимальная:
587.07 USD (22.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.92% (587.07 USD)
По эквити:
8.08% (172.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 214
US100Cash# 107
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 977
US100Cash# 239
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 13K
US100Cash# 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +93.30 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +638.05 USD
Макс. убыток в серии: -460.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

FOKUS BERTAHAN!!!

"KONSISTENSI = PROFIT TERCEPAT"
Нет отзывов
2026.08.11 00:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.11 00:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 07:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 01:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 00:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 09:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.31 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.31 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AFSHAKA 1
30 USD в месяц
62%
0
0
USD
3K
USD
2
0%
321
52%
11%
1.48
3.79
USD
23%
1:300
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