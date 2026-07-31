Сигнал временно заблокирован для новых подписок
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
181
Прибыльных трейдов:
149 (82.32%)
Убыточных трейдов:
32 (17.68%)
Лучший трейд:
42.51 USD
Худший трейд:
-77.35 USD
Общая прибыль:
553.73 USD (286 683 pips)
Общий убыток:
-535.41 USD (351 314 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (50.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.79 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
14.97%
Макс. загрузка депозита:
47.12%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
106
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
82 (45.30%)
Коротких трейдов:
99 (54.70%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
3.72 USD
Средний убыток:
-16.73 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-241.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-241.97 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.55 USD
Максимальная:
268.46 USD (20.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.96% (268.46 USD)
По эквити:
23.18% (203.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-64K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.51 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +50.84 USD
Макс. убыток в серии: -241.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Hi
Welcome to my Copy EA Trading
Account: Exness Zero MT4
Pair XAUUSD
Deposit minimum $1000
Let's Grow together
Telegram : @Pandawa_Lima_FX
Нет отзывов