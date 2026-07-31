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Digit Pramudhito Dr. Sp. U

Pandawa Lima FX 3

Digit Pramudhito Dr. Sp. U
Digit Pramudhito Dr. Sp. U

Digit Pramudhito Dr. Sp. U

0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2026 -0%
Exness-Real18
1:500

Сигнал временно заблокирован для новых подписок

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
181
Прибыльных трейдов:
149 (82.32%)
Убыточных трейдов:
32 (17.68%)
Лучший трейд:
42.51 USD
Худший трейд:
-77.35 USD
Общая прибыль:
553.73 USD (286 683 pips)
Общий убыток:
-535.41 USD (351 314 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (50.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.79 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
14.97%
Макс. загрузка депозита:
47.12%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
106
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
82 (45.30%)
Коротких трейдов:
99 (54.70%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
3.72 USD
Средний убыток:
-16.73 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-241.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-241.97 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.55 USD
Максимальная:
268.46 USD (20.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.96% (268.46 USD)
По эквити:
23.18% (203.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -64K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.51 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +50.84 USD
Макс. убыток в серии: -241.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
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Нет отзывов
2026.08.04 00:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика