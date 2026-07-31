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- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
181
盈利交易:
149 (82.32%)
亏损交易:
32 (17.68%)
最好交易:
42.51 USD
最差交易:
-77.35 USD
毛利:
553.73 USD (286 683 pips)
毛利亏损:
-535.41 USD (351 314 pips)
最大连续赢利:
22 (50.84 USD)
最大连续盈利:
57.79 USD (18)
夏普比率:
0.01
交易活动:
13.19%
最大入金加载:
47.12%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
89
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
0.07
长期交易:
82 (45.30%)
短期交易:
99 (54.70%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
3.72 USD
平均损失:
-16.73 USD
最大连续失误:
4 (-241.97 USD)
最大连续亏损:
-241.97 USD (4)
每月增长:
-0.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
67.55 USD
最大值:
268.46 USD (20.44%)
相对跌幅:
结余:
23.96% (268.46 USD)
净值:
23.18% (203.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-64K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.51 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +50.84 USD
最大连续亏损: -241.97 USD
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