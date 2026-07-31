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Сигналы / MetaTrader 4 / Orige
Dong Liang Zheng

Orige

Dong Liang Zheng
Dong Liang Zheng

Dong Liang Zheng

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 1%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
10 (83.33%)
Убыточных трейдов:
2 (16.67%)
Лучший трейд:
21.70 USD
Худший трейд:
-29.95 USD
Общая прибыль:
37.99 USD (3 862 pips)
Общий убыток:
-34.60 USD (3 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (11.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.79 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
8.46%
Макс. загрузка депозита:
3.12%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
1 (8.33%)
Коротких трейдов:
11 (91.67%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
3.80 USD
Средний убыток:
-17.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-29.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.95 USD (1)
Прирост в месяц:
0.68%
Алготрейдинг:
16%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.95 USD (2.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.63% (29.95 USD)
По эквити:
5.10% (27.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDe 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDe 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDe 390
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.70 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.28 USD
Макс. убыток в серии: -29.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 06:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 15:41
Share of trading days is too low
2026.08.03 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 14:41
Share of trading days is too low
2026.08.03 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 13:40
Share of trading days is too low
2026.08.03 13:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.31 03:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 03:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 03:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.31 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.31 03:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Orige
49 USD в месяц
1%
0
0
USD
503
USD
2
16%
12
83%
8%
1.09
0.28
USD
6%
1:200
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