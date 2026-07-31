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Dong Liang Zheng

Orige

Dong Liang Zheng
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交易:
17
盈利交易:
11 (64.70%)
亏损交易:
6 (35.29%)
最好交易:
21.70 USD
最差交易:
-32.31 USD
毛利:
43.00 USD (4 370 pips)
毛利亏损:
-120.90 USD (11 902 pips)
最大连续赢利:
6 (11.28 USD)
最大连续盈利:
25.79 USD (2)
夏普比率:
-0.32
交易活动:
16.67%
最大入金加载:
3.12%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.71
长期交易:
4 (23.53%)
短期交易:
13 (76.47%)
利润因子:
0.36
预期回报:
-4.58 USD
平均利润:
3.91 USD
平均损失:
-20.15 USD
最大连续失误:
3 (-60.71 USD)
最大连续亏损:
-60.71 USD (3)
每月增长:
-15.58%
算法交易:
35%
结余跌幅:
绝对:
77.90 USD
最大值:
110.32 USD (9.74%)
相对跌幅:
结余:
20.72% (110.32 USD)
净值:
5.10% (27.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDe 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDe -78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDe -7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +21.70 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +11.28 USD
最大连续亏损: -60.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.04 06:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 15:41
Share of trading days is too low
2026.08.03 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 14:41
Share of trading days is too low
2026.08.03 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 13:40
Share of trading days is too low
2026.08.03 13:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.31 03:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 03:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 03:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.31 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.31 03:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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