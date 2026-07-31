- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
11 (64.70%)
亏损交易:
6 (35.29%)
最好交易:
21.70 USD
最差交易:
-32.31 USD
毛利:
43.00 USD (4 370 pips)
毛利亏损:
-120.90 USD (11 902 pips)
最大连续赢利:
6 (11.28 USD)
最大连续盈利:
25.79 USD (2)
夏普比率:
-0.32
交易活动:
16.67%
最大入金加载:
3.12%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.71
长期交易:
4 (23.53%)
短期交易:
13 (76.47%)
利润因子:
0.36
预期回报:
-4.58 USD
平均利润:
3.91 USD
平均损失:
-20.15 USD
最大连续失误:
3 (-60.71 USD)
最大连续亏损:
-60.71 USD (3)
每月增长:
-15.58%
算法交易:
35%
结余跌幅:
绝对:
77.90 USD
最大值:
110.32 USD (9.74%)
相对跌幅:
结余:
20.72% (110.32 USD)
净值:
5.10% (27.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDe
|-78
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDe
|-7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.70 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +11.28 USD
最大连续亏损: -60.71 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
-16%
0
0
USD
USD
322
USD
USD
2
35%
17
64%
17%
0.35
-4.58
USD
USD
21%
1:200