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Сигналы / MetaTrader 5 / XAURON EA 2 strategy low risk
Roberto Liguoro

XAURON EA 2 strategy low risk

Roberto Liguoro
Roberto Liguoro

Roberto Liguoro

5 (5)
I’m an algo-trader and MQL5 developer specializing in automated Gold breakout strategies. With over 10 years of experience in designing, testing, and optimizing Expert Advisors, I combine rigorous risk management and real-time market filtering to deliver robust, transparent trading solutions.
3 продукта 4 сигнала 1 тема 8 комментариев
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 359%
VTMarkets-Live 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
612
Прибыльных трейдов:
500 (81.69%)
Убыточных трейдов:
112 (18.30%)
Лучший трейд:
36.74 EUR
Худший трейд:
-33.29 EUR
Общая прибыль:
2 078.90 EUR (104 824 pips)
Общий убыток:
-1 220.05 EUR (61 075 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (129.19 EUR)
Макс. прибыль в серии:
176.45 EUR (21)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
1.44%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
8.51
Длинных трейдов:
336 (54.90%)
Коротких трейдов:
276 (45.10%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
1.40 EUR
Средняя прибыль:
4.16 EUR
Средний убыток:
-10.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-53.20 EUR)
Макс. убыток в серии:
-88.77 EUR (3)
Прирост в месяц:
1.68%
Годовой прогноз:
20.38%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
100.98 EUR (7.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.67% (100.98 EUR)
По эквити:
0.16% (0.84 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 612
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD 979
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.74 EUR
Худший трейд: -33 EUR
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +129.19 EUR
Макс. убыток в серии: -53.20 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 14:35
High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAURON EA 2 strategy low risk
999 USD в месяц
359%
0
0
USD
535
EUR
41
87%
612
81%
0%
1.70
1.40
EUR
19%
1:500
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