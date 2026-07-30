- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
612
Прибыльных трейдов:
500 (81.69%)
Убыточных трейдов:
112 (18.30%)
Лучший трейд:
36.74 EUR
Худший трейд:
-33.29 EUR
Общая прибыль:
2 078.90 EUR (104 824 pips)
Общий убыток:
-1 220.05 EUR (61 075 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (129.19 EUR)
Макс. прибыль в серии:
176.45 EUR (21)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
1.44%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
8.51
Длинных трейдов:
336 (54.90%)
Коротких трейдов:
276 (45.10%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
1.40 EUR
Средняя прибыль:
4.16 EUR
Средний убыток:
-10.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-53.20 EUR)
Макс. убыток в серии:
-88.77 EUR (3)
Прирост в месяц:
1.68%
Годовой прогноз:
20.38%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
100.98 EUR (7.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.67% (100.98 EUR)
По эквити:
0.16% (0.84 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|612
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|979
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.74 EUR
Худший трейд: -33 EUR
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +129.19 EUR
Макс. убыток в серии: -53.20 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
359%
0
0
USD
USD
535
EUR
EUR
41
87%
612
81%
0%
1.70
1.40
EUR
EUR
19%
1:500