- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
618
盈利交易:
505 (81.71%)
亏损交易:
113 (18.28%)
最好交易:
36.74 EUR
最差交易:
-33.29 EUR
毛利:
2 086.14 EUR (105 278 pips)
毛利亏损:
-1 235.23 EUR (61 951 pips)
最大连续赢利:
30 (129.19 EUR)
最大连续盈利:
176.45 EUR (21)
夏普比率:
0.17
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
2.96%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
8.43
长期交易:
340 (55.02%)
短期交易:
278 (44.98%)
利润因子:
1.69
预期回报:
1.38 EUR
平均利润:
4.13 EUR
平均损失:
-10.93 EUR
最大连续失误:
4 (-53.20 EUR)
最大连续亏损:
-88.77 EUR (3)
每月增长:
-3.47%
年度预测:
-42.13%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
100.98 EUR (7.02%)
相对跌幅:
结余:
18.67% (100.98 EUR)
净值:
1.38% (7.20 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|618
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|970
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.74 EUR
最差交易: -33 EUR
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +129.19 EUR
最大连续亏损: -53.20 EUR
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
352%
0
0
USD
USD
527
EUR
EUR
41
87%
618
81%
0%
1.68
1.38
EUR
EUR
19%
1:500