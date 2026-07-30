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Roberto Liguoro

XAURON EA 2 strategy low risk

Roberto Liguoro
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I’m an algo-trader and MQL5 developer specializing in automated Gold breakout strategies. With over 10 years of experience in designing, testing, and optimizing Expert Advisors, I combine rigorous risk management and real-time market filtering to deliver robust, transparent trading solutions.
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交易:
618
盈利交易:
505 (81.71%)
亏损交易:
113 (18.28%)
最好交易:
36.74 EUR
最差交易:
-33.29 EUR
毛利:
2 086.14 EUR (105 278 pips)
毛利亏损:
-1 235.23 EUR (61 951 pips)
最大连续赢利:
30 (129.19 EUR)
最大连续盈利:
176.45 EUR (21)
夏普比率:
0.17
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
2.96%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
8.43
长期交易:
340 (55.02%)
短期交易:
278 (44.98%)
利润因子:
1.69
预期回报:
1.38 EUR
平均利润:
4.13 EUR
平均损失:
-10.93 EUR
最大连续失误:
4 (-53.20 EUR)
最大连续亏损:
-88.77 EUR (3)
每月增长:
-3.47%
年度预测:
-42.13%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
100.98 EUR (7.02%)
相对跌幅:
结余:
18.67% (100.98 EUR)
净值:
1.38% (7.20 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-STD 618
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-STD 970
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-STD 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.07 13:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 14:35
High risk of negative slippage when copying deals
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