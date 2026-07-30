- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
56 (67.46%)
Убыточных трейдов:
27 (32.53%)
Лучший трейд:
3.44 USD
Худший трейд:
-3.53 USD
Общая прибыль:
37.19 USD (3 859 pips)
Общий убыток:
-23.15 USD (2 229 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (5.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.26 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.27%
Макс. загрузка депозита:
39.92%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
17 секунд
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
59 (71.08%)
Коротких трейдов:
24 (28.92%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.66 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.05 USD (2)
Прирост в месяц:
28.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
6.05 USD (10.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.13% (6.05 USD)
По эквити:
4.40% (2.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.44 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.26 USD
Макс. убыток в серии: -3.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradingProInternational-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|4.44 × 9
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
ICMarketsSC-Live22
|8.43 × 61
|
VantageInternational-Live 20
|9.00 × 1
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
2
100%
83
67%
0%
1.60
0.17
USD
USD
10%
1:500