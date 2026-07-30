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Сигналы / MetaTrader 4 / FAST Gold
Tri Wiono

FAST Gold

Tri Wiono
Tri Wiono

Tri Wiono

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 28%
TradingProInternational-Live 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
56 (67.46%)
Убыточных трейдов:
27 (32.53%)
Лучший трейд:
3.44 USD
Худший трейд:
-3.53 USD
Общая прибыль:
37.19 USD (3 859 pips)
Общий убыток:
-23.15 USD (2 229 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (5.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.26 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.27%
Макс. загрузка депозита:
39.92%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
17 секунд
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
59 (71.08%)
Коротких трейдов:
24 (28.92%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.66 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.05 USD (2)
Прирост в месяц:
28.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
6.05 USD (10.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.13% (6.05 USD)
По эквити:
4.40% (2.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.44 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.26 USD
Макс. убыток в серии: -3.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradingProInternational-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real6
0.00 × 1
Tickmill-Live09
4.44 × 9
Exness-Real14
6.40 × 343
ICMarketsSC-Live22
8.43 × 61
VantageInternational-Live 20
9.00 × 1
FBS-Real-4
16.37 × 81
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Нет отзывов
2026.08.04 01:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 00:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 08:16
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 08:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 08:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FAST Gold
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
64
USD
2
100%
83
67%
0%
1.60
0.17
USD
10%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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