- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
67 (67.00%)
亏损交易:
33 (33.00%)
最好交易:
4.44 USD
最差交易:
-3.53 USD
毛利:
46.04 USD (4 770 pips)
毛利亏损:
-27.66 USD (2 661 pips)
最大连续赢利:
9 (5.42 USD)
最大连续盈利:
5.42 USD (9)
夏普比率:
0.16
交易活动:
0.27%
最大入金加载:
39.92%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
43
平均持有时间:
15 秒
采收率:
3.04
长期交易:
68 (68.00%)
短期交易:
32 (32.00%)
利润因子:
1.66
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
0.69 USD
平均损失:
-0.84 USD
最大连续失误:
3 (-3.05 USD)
最大连续亏损:
-6.05 USD (2)
每月增长:
36.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.45 USD
最大值:
6.05 USD (10.13%)
相对跌幅:
结余:
10.13% (6.05 USD)
净值:
4.40% (2.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.44 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5.42 USD
最大连续亏损: -3.05 USD
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成长
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
37%
0
0
USD
USD
68
USD
USD
3
100%
100
67%
0%
1.66
0.18
USD
USD
10%
1:500