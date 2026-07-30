- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
127 (78.39%)
Убыточных трейдов:
35 (21.60%)
Лучший трейд:
116.28 USD
Худший трейд:
-105.96 USD
Общая прибыль:
1 683.47 USD (46 845 pips)
Общий убыток:
-802.56 USD (17 462 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (178.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
542.54 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
3.55%
Макс. загрузка депозита:
6.07%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
1.81
Длинных трейдов:
159 (98.15%)
Коротких трейдов:
3 (1.85%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
5.44 USD
Средняя прибыль:
13.26 USD
Средний убыток:
-22.93 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-487.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-487.72 USD (7)
Прирост в месяц:
12.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
487.87 USD (16.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.18% (489.82 USD)
По эквити:
1.88% (104.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|881
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|29K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +116.28 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +178.23 USD
Макс. убыток в серии: -487.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
400 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
10
100%
162
78%
4%
2.09
5.44
USD
USD
16%
1:500