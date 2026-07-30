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Сигналы / MetaTrader 5 / Hector EA no SL2
Anton Shevtsov

Hector EA no SL2

Anton Shevtsov
Anton Shevtsov

Anton Shevtsov

4.6 (3)
1 продукт 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 400 USD в месяц
прирост с 2026 35%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
127 (78.39%)
Убыточных трейдов:
35 (21.60%)
Лучший трейд:
116.28 USD
Худший трейд:
-105.96 USD
Общая прибыль:
1 683.47 USD (46 845 pips)
Общий убыток:
-802.56 USD (17 462 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (178.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
542.54 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
3.55%
Макс. загрузка депозита:
6.07%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
1.81
Длинных трейдов:
159 (98.15%)
Коротких трейдов:
3 (1.85%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
5.44 USD
Средняя прибыль:
13.26 USD
Средний убыток:
-22.93 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-487.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-487.72 USD (7)
Прирост в месяц:
12.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
487.87 USD (16.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.18% (489.82 USD)
По эквити:
1.88% (104.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 162
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 881
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 29K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +116.28 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +178.23 USD
Макс. убыток в серии: -487.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 19:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 20:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hector EA no SL2
400 USD в месяц
35%
0
0
USD
5.9K
USD
10
100%
162
78%
4%
2.09
5.44
USD
16%
1:500
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