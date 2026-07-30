- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
171
盈利交易:
133 (77.77%)
亏损交易:
38 (22.22%)
最好交易:
116.28 USD
最差交易:
-105.96 USD
毛利:
1 776.83 USD (49 220 pips)
毛利亏损:
-860.04 USD (18 807 pips)
最大连续赢利:
15 (178.23 USD)
最大连续盈利:
542.54 USD (11)
夏普比率:
0.25
交易活动:
3.55%
最大入金加载:
6.07%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
39 分钟
采收率:
1.88
长期交易:
164 (95.91%)
短期交易:
7 (4.09%)
利润因子:
2.07
预期回报:
5.36 USD
平均利润:
13.36 USD
平均损失:
-22.63 USD
最大连续失误:
7 (-487.72 USD)
最大连续亏损:
-487.72 USD (7)
每月增长:
13.13%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.16 USD
最大值:
487.87 USD (16.13%)
相对跌幅:
结余:
16.18% (489.82 USD)
净值:
2.94% (173.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|917
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|30K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +116.28 USD
最差交易: -106 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +178.23 USD
最大连续亏损: -487.72 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月400 USD
36%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
10
100%
171
77%
4%
2.06
5.36
USD
USD
16%
1:500