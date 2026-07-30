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Сигналы / MetaTrader 5 / Hector EA No SL
Anton Shevtsov

Hector EA No SL

Anton Shevtsov
Anton Shevtsov

Anton Shevtsov

4.6 (3)
1 продукт 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 400 USD в месяц
прирост с 2026 27%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
121 (77.56%)
Убыточных трейдов:
35 (22.44%)
Лучший трейд:
181.08 USD
Худший трейд:
-152.34 USD
Общая прибыль:
2 242.35 USD (42 705 pips)
Общий убыток:
-1 192.05 USD (16 860 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (958.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
958.50 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
3.60%
Макс. загрузка депозита:
6.42%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
1.38
Длинных трейдов:
153 (98.08%)
Коротких трейдов:
3 (1.92%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
6.73 USD
Средняя прибыль:
18.53 USD
Средний убыток:
-34.06 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-758.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-758.34 USD (8)
Прирост в месяц:
9.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.06 USD
Максимальная:
758.57 USD (16.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.23% (761.94 USD)
По эквити:
1.99% (78.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +181.08 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +958.50 USD
Макс. убыток в серии: -758.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hector EA no SL
Нет отзывов
2026.08.10 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 19:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hector EA No SL
400 USD в месяц
27%
0
0
USD
7K
USD
9
100%
156
77%
4%
1.88
6.73
USD
16%
1:500
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