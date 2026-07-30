- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
121 (77.56%)
Убыточных трейдов:
35 (22.44%)
Лучший трейд:
181.08 USD
Худший трейд:
-152.34 USD
Общая прибыль:
2 242.35 USD (42 705 pips)
Общий убыток:
-1 192.05 USD (16 860 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (958.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
958.50 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
3.60%
Макс. загрузка депозита:
6.42%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
1.38
Длинных трейдов:
153 (98.08%)
Коротких трейдов:
3 (1.92%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
6.73 USD
Средняя прибыль:
18.53 USD
Средний убыток:
-34.06 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-758.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-758.34 USD (8)
Прирост в месяц:
9.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.06 USD
Максимальная:
758.57 USD (16.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.23% (761.94 USD)
По эквити:
1.99% (78.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +181.08 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +958.50 USD
Макс. убыток в серии: -758.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Hector EA no SL
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
400 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
9
100%
156
77%
4%
1.88
6.73
USD
USD
16%
1:500