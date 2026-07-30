- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
165
盈利交易:
127 (76.96%)
亏损交易:
38 (23.03%)
最好交易:
181.08 USD
最差交易:
-152.34 USD
毛利:
2 408.34 USD (45 072 pips)
毛利亏损:
-1 300.46 USD (18 204 pips)
最大连续赢利:
17 (958.50 USD)
最大连续盈利:
958.50 USD (17)
夏普比率:
0.21
交易活动:
3.60%
最大入金加载:
6.42%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
1.46
长期交易:
158 (95.76%)
短期交易:
7 (4.24%)
利润因子:
1.85
预期回报:
6.71 USD
平均利润:
18.96 USD
平均损失:
-34.22 USD
最大连续失误:
8 (-758.34 USD)
最大连续亏损:
-758.34 USD (8)
每月增长:
10.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.06 USD
最大值:
758.57 USD (16.17%)
相对跌幅:
结余:
16.23% (761.94 USD)
净值:
3.31% (346.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|27K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +181.08 USD
最差交易: -152 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +958.50 USD
最大连续亏损: -758.34 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月400 USD
28%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
9
100%
165
76%
4%
1.85
6.71
USD
USD
16%
1:500