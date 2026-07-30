- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
97 (54.49%)
Убыточных трейдов:
81 (45.51%)
Лучший трейд:
145.94 USD
Худший трейд:
-72.82 USD
Общая прибыль:
1 187.35 USD (43 454 pips)
Общий убыток:
-856.92 USD (29 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (25.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
147.94 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
21.12%
Макс. загрузка депозита:
100.08%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
124
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
1.19
Длинных трейдов:
65 (36.52%)
Коротких трейдов:
113 (63.48%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.86 USD
Средняя прибыль:
12.24 USD
Средний убыток:
-10.58 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-271.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-271.81 USD (12)
Прирост в месяц:
33.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
276.64 USD (19.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.55% (276.12 USD)
По эквити:
17.19% (180.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|331
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +145.94 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +25.96 USD
Макс. убыток в серии: -271.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.25 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
0%
178
54%
21%
1.38
1.86
USD
USD
20%
1:25