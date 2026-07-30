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Сигналы / MetaTrader 5 / Adi FX
Dimitar Marinov

Adi FX

Dimitar Marinov
Dimitar Marinov

Dimitar Marinov

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 33%
RoboForex-ECN
1:25
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
97 (54.49%)
Убыточных трейдов:
81 (45.51%)
Лучший трейд:
145.94 USD
Худший трейд:
-72.82 USD
Общая прибыль:
1 187.35 USD (43 454 pips)
Общий убыток:
-856.92 USD (29 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (25.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
147.94 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
21.12%
Макс. загрузка депозита:
100.08%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
124
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
1.19
Длинных трейдов:
65 (36.52%)
Коротких трейдов:
113 (63.48%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.86 USD
Средняя прибыль:
12.24 USD
Средний убыток:
-10.58 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-271.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-271.81 USD (12)
Прирост в месяц:
33.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
276.64 USD (19.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.55% (276.12 USD)
По эквити:
17.19% (180.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 331
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +145.94 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +25.96 USD
Макс. убыток в серии: -271.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.25 × 60
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.39 × 845
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Нет отзывов
2026.07.31 07:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.31 06:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.31 05:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 16:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:25 - 1:50
2026.07.30 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 07:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.30 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 07:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Adi FX
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
1.3K
USD
2
0%
178
54%
21%
1.38
1.86
USD
20%
1:25
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