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Сигналы / MetaTrader 5 / Pan Smart System
Paulo Roberto Matulja

Pan Smart System

Paulo Roberto Matulja
Paulo Roberto Matulja

Paulo Roberto Matulja

1 тема
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 -10%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
305
Прибыльных трейдов:
214 (70.16%)
Убыточных трейдов:
91 (29.84%)
Лучший трейд:
16.30 USD
Худший трейд:
-44.85 USD
Общая прибыль:
172.34 USD (104 521 pips)
Общий убыток:
-272.21 USD (71 444 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (2.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.22 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
14.10%
Макс. загрузка депозита:
8.59%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
142
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
153 (50.16%)
Коротких трейдов:
152 (49.84%)
Профит фактор:
0.63
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
0.81 USD
Средний убыток:
-2.99 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-44.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.85 USD (2)
Прирост в месяц:
-9.99%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
151.25 USD
Максимальная:
156.78 USD (15.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.57% (156.53 USD)
По эквити:
2.31% (22.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m+ 272
NAS100+ 18
XAUUSD+ 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m+ -52
NAS100+ 3
XAUUSD+ -51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m+ 11K
NAS100+ 22K
XAUUSD+ -295
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.30 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2.40 USD
Макс. убыток в серии: -44.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-MT5Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 17:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 13:43
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 10:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 04:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 01:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 18:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 17:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 07:17
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 06:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 06:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pan Smart System
50 USD в месяц
-10%
0
0
USD
900
USD
2
93%
305
70%
14%
0.63
-0.33
USD
16%
1:500
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