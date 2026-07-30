- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
305
Прибыльных трейдов:
214 (70.16%)
Убыточных трейдов:
91 (29.84%)
Лучший трейд:
16.30 USD
Худший трейд:
-44.85 USD
Общая прибыль:
172.34 USD (104 521 pips)
Общий убыток:
-272.21 USD (71 444 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (2.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.22 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
14.10%
Макс. загрузка депозита:
8.59%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
142
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
153 (50.16%)
Коротких трейдов:
152 (49.84%)
Профит фактор:
0.63
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
0.81 USD
Средний убыток:
-2.99 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-44.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.85 USD (2)
Прирост в месяц:
-9.99%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
151.25 USD
Максимальная:
156.78 USD (15.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.57% (156.53 USD)
По эквити:
2.31% (22.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m+
|272
|NAS100+
|18
|XAUUSD+
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m+
|-52
|NAS100+
|3
|XAUUSD+
|-51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m+
|11K
|NAS100+
|22K
|XAUUSD+
|-295
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.30 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2.40 USD
Макс. убыток в серии: -44.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-MT5Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
900
USD
USD
2
93%
305
70%
14%
0.63
-0.33
USD
USD
16%
1:500