- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
340
盈利交易:
232 (68.23%)
亏损交易:
108 (31.76%)
最好交易:
16.30 USD
最差交易:
-44.85 USD
毛利:
209.73 USD (131 297 pips)
毛利亏损:
-314.82 USD (114 531 pips)
最大连续赢利:
15 (2.40 USD)
最大连续盈利:
28.22 USD (3)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
18.99%
最大入金加载:
8.59%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
90
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
-0.67
长期交易:
170 (50.00%)
短期交易:
170 (50.00%)
利润因子:
0.67
预期回报:
-0.31 USD
平均利润:
0.90 USD
平均损失:
-2.91 USD
最大连续失误:
6 (-44.64 USD)
最大连续亏损:
-58.85 USD (2)
每月增长:
-10.51%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
151.25 USD
最大值:
156.78 USD (15.59%)
相对跌幅:
结余:
15.57% (156.53 USD)
净值:
2.31% (22.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m+
|294
|NAS100+
|30
|XAUUSD+
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m+
|-55
|NAS100+
|-14
|XAUUSD+
|-36
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m+
|10K
|NAS100+
|6.6K
|XAUUSD+
|79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.30 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2.40 USD
最大连续亏损: -44.64 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-11%
0
0
USD
USD
895
USD
USD
3
93%
340
68%
19%
0.66
-0.31
USD
USD
16%
1:500