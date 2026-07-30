- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
137
Прибыльных трейдов:
107 (78.10%)
Убыточных трейдов:
30 (21.90%)
Лучший трейд:
22.86 USD
Худший трейд:
-12.63 USD
Общая прибыль:
376.96 USD (38 025 pips)
Общий убыток:
-96.29 USD (15 210 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (119.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.07 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
99.17%
Макс. загрузка депозита:
4.60%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.50
Длинных трейдов:
124 (90.51%)
Коротких трейдов:
13 (9.49%)
Профит фактор:
3.91
Мат. ожидание:
2.05 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-3.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-62.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.35 USD (8)
Прирост в месяц:
10.57%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.24 USD
Максимальная:
62.35 USD (8.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.42% (62.35 USD)
По эквити:
4.87% (36.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|108
|GBPUSDm#
|11
|EURAUDm#
|8
|EURCHFm#
|5
|EURUSDm#
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|268
|GBPUSDm#
|6
|EURAUDm#
|2
|EURCHFm#
|2
|EURUSDm#
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|18K
|GBPUSDm#
|2K
|EURAUDm#
|1.6K
|EURCHFm#
|548
|EURUSDm#
|627
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.86 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +119.07 USD
Макс. убыток в серии: -62.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
3
95%
137
78%
99%
3.91
2.05
USD
USD
8%
1:500