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Сигналы / MetaTrader 5 / DevTradeFX HSEA V26
Leong Hoh Kiat

DevTradeFX HSEA V26

Leong Hoh Kiat
Leong Hoh Kiat

Leong Hoh Kiat

1 тема
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 11%
XMGlobal-MT5 17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
137
Прибыльных трейдов:
107 (78.10%)
Убыточных трейдов:
30 (21.90%)
Лучший трейд:
22.86 USD
Худший трейд:
-12.63 USD
Общая прибыль:
376.96 USD (38 025 pips)
Общий убыток:
-96.29 USD (15 210 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (119.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.07 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
99.17%
Макс. загрузка депозита:
4.60%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.50
Длинных трейдов:
124 (90.51%)
Коротких трейдов:
13 (9.49%)
Профит фактор:
3.91
Мат. ожидание:
2.05 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-3.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-62.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.35 USD (8)
Прирост в месяц:
10.57%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.24 USD
Максимальная:
62.35 USD (8.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.42% (62.35 USD)
По эквити:
4.87% (36.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 108
GBPUSDm# 11
EURAUDm# 8
EURCHFm# 5
EURUSDm# 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 268
GBPUSDm# 6
EURAUDm# 2
EURCHFm# 2
EURUSDm# 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 18K
GBPUSDm# 2K
EURAUDm# 1.6K
EURCHFm# 548
EURUSDm# 627
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.86 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +119.07 USD
Макс. убыток в серии: -62.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 18:21
No swaps are charged on the signal account
2026.08.03 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DevTradeFX HSEA V26
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
5.4K
USD
3
95%
137
78%
99%
3.91
2.05
USD
8%
1:500
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